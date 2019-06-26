Нижний Новгород, , 11:02 — REGNUM

Суд по интеллектуальным правам принял отказ ООО «Хартунг», принадлежащего семье челябинского депутата Госдумы Валерия Гартунга («Справедливая Россия»), от иска к ПАО «ГАЗ». Дело о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака легендарного автомобиля «Победа» прекращено. Решение суда пока не изготовлено, вердикт вынесен 25 июня 2019 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Напомним, в марте 2019 года ООО «Хартунг», которое зарегистрировано в Москве и принадлежит Марине, Дмитрию и Андрею Гартунгам, обратилось в суд с иском «о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации №411 871 вследствие его неиспользования». Прекратить охрану требовали «в отношении всех товаров 12-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков, для которых указанный товарный знак зарегистрирован». В этот класс входят транспортные средства, автобусы, автомобили, автоприцепы, автофургоны, грузовики, двигатели, кузова для автомобилей, грузовиков, шасси, запасные части для вышеперечисленных товаров.

Под номером 411 871 в госреестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ содержался «словесный товарный знак «Победа» для ряда классов, но досрочно снять защиту требовали только для 12-го. В комментариях СМИ истец заявлял, что планирует на своём челябинском заводе выпускать спецтехнику и автокомпоненты под маркой «Победы», на что ответчик удивлялся, как «могла возникнуть настолько непатриотичная идея — использовать легендарный автомобильный бренд в автокомпонентах».

Компания «Хартунг» — официальный дистрибьютор ПАО «Челябинский кузнечно-прессовый завод».

25 июня 2019 года в базе суда появилось сообщение:

«Принять отказ общества с ограниченной ответственностью Хартунг от исковых требований. Производство по делу № СИП-227/2019 прекратить. Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «ХАРТУНГ» из федерального бюджета государственную пошлину за подачу искового заявления в размере 6 000 (Шесть тысяч) рублей, уплаченную платёжным поручением от 25.03.2019 № 9105. Выдать справку на возврат государственной пошлины».

В 2017 году тот же истец уже обращался с таким иском и суд удовлетворил требование о досрочном прекращении охраны товарного знака. Его решение устоялось в апреле 2018 года в вышестоящей инстанции.

В ходе этих слушаний истец объяснял свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака тем, что «он является дистрибьютором товаров — колес для транспортных средств, колес рулевых для транспортных средств, ободьев колес транспортных средств, и имеет намерение к реальному использованию обозначения «Победа» для индивидуализации указанных товаров, производимых по его заказу». Ответчик же тогда в суде ссылался на то, что товарный знак «Победа» имеет широкую известность у автомобилистов, коллекционеров масштабных моделей автомобилей, а также потребителей, интересующихся историей СССР и техники, и ответчик ассоциируется у них как правопреемник автомобильного завода «ПО ГАЗ», которому ранее принадлежало обозначение «Победа».

Данных о том, что это решение было оспорено, в базе судов нет, как и ответа на то, зачем «Хартунгу» потребовалось подавать иск с аналогичным требованием в 2019 году, который он позднее отозвал.