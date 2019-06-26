Киев, 26 июня 2019, 11:00 — REGNUM
С 2008 года правительство Украины не завершило ни одной программы сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ). Об этом 25 июня заявил экс-премьер-министр Украины Юрий Ехануров.
При этом он считает, что правительство Украины не введет рынок земли, поскольку еще не все украинские олигархи запаслись землей.
Он напомнил, что МВФ выдает Киеву кредиты, если проект бюджета правительства Украины содержит менее 3% дифицита.
Как сообщало ИА REGNUM, 25 июня министр финансов Оксана Маркарова заявила, что Киев ведет активные дискуссии с Международным валютным фондом по поводу новой кредитной программы.
Она сообщила, что поскольку инвесторы заинтересованы в покупке внутренних украинских облигаций, правительству больше не надо продавать долговые обязательства на международных рынках в 2019 году. В этом месяце было продано 1 млрд евро (1,1 млрд долларов) долговых обязательств.
Напомним, в конце 2018 года МВФ согласился предоставить Украине кредит в размере $3,9 млрд, однако помощь была приостановлена до тех пор, пока в стране не заработает новое правительство. По словам Маркаровой, программа может быть подписана на три года.