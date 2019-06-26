Киев, , 11:00 — REGNUM

С 2008 года правительство Украины не завершило ни одной программы сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ). Об этом 25 июня заявил экс-премьер-министр Украины Юрий Ехануров.

«С 2008 год ни одна программа не была завершена. Украинская традиция: мы начинаем, громко об этом рассказываем, получаем первый транш, возможно, потом сокращенный второй транш, а потом говорят: «Нет, мы сделаем что-то нове, давайте программу стенд-бай… Чтобы получить первый транш нужно выполнить намного меньше предварительных условий. Поэтому это выполняется, а потом нет», — рассказал Ехануров.

При этом он считает, что правительство Украины не введет рынок земли, поскольку еще не все украинские олигархи запаслись землей.

«Землю нельзя прописывать, потому что еще не все запаковались. По моим данным, только один-два олигарха, наших барона имеют достаточное количество, около миллиона гектар. Когда их будет 20, тогда разрешат рынок земли», — подытожил Ехануров.

Он напомнил, что МВФ выдает Киеву кредиты, если проект бюджета правительства Украины содержит менее 3% дифицита.

«Скорее всего до 15 октября будет новое правительство. А уже в ноябре скроее всего начнется переговорный процесс (с МВФ, — ред.). Будут смотреть какой будет бюджет на следующий год… Главное — это дефицит бюджета, а инструменты — это уже другие вещи», — добавил Ехануров.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 июня министр финансов Оксана Маркарова заявила, что Киев ведет активные дискуссии с Международным валютным фондом по поводу новой кредитной программы.

Она сообщила, что поскольку инвесторы заинтересованы в покупке внутренних украинских облигаций, правительству больше не надо продавать долговые обязательства на международных рынках в 2019 году. В этом месяце было продано 1 млрд евро (1,1 млрд долларов) долговых обязательств.

Напомним, в конце 2018 года МВФ согласился предоставить Украине кредит в размере $3,9 млрд, однако помощь была приостановлена до тех пор, пока в стране не заработает новое правительство. По словам Маркаровой, программа может быть подписана на три года.