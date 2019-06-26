Душанбе, , 10:54 — REGNUM

По состоянию на 1 апреля 2019 года общая задолженность предприятий и организаций в Таджикистане составила 58,47 млрд сомони ($6,2 млрд), сообщили в агентстве по статистике при президенте республики.

Отмечается, что доля прибыльных предприятий в республике составила 43,4%. В первом квартале 2018 года этот показатель составлял 48,9%. В сфере обрабатывающей промышленности зарегистрировано 19,2% убыточных предприятий, в строительстве — 14,9%, складских хозяйств — 5,5%.

Напомним, по состоянию на 1 октября 2018 года суммарная задолженность предприятий и организаций составила 63,4 млрд сомони ($6,7 млрд по курсу на 18 декабря 2018 года), что на 49% больше, чем годом ранее. Таким образом, за пять месяцев долг предприятий сократился на 7,8%.