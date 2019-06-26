Хабаровск, , 10:55 — REGNUM

Американский бизнес зовут в ТОСЭР и свободный порт Дальнего Востока. Такие предложения сделаны в рамках проходящего сейчас в Хабаровске форума Российско — Американского тихоокеанского партнерства (РАТОП), передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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В среду, 26 июня в Хабаровске открылось 24-е заседание РАТОП. Дипломаты и бизнесмены России и США обсуждают вопросы сотрудничества между странами.

Дискуссионные площадки форума затрагивают четыре направления: развитие торгово-экономических, туристических, научных и общественных связей, возможности взаимодействия в сфере энергетики, перспективы сотрудничества в Арктике и северной части Тихого океана.

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, приветствуя участников форума, отметил, что РАТОП сегодня является единственной действующей площадкой для установления и развития гуманитарных и деловых контактов между двумя странами:

«Соединенные Штаты Америки входят в число важнейших внешнеторговых партнеров Хабаровского края. По итогам 2018 года товарооборот достиг 50 млн долларов. Между тем, потенциал сотрудничества раскрыт не в полной мере. Уверен, что по итогам заседания мы сможем выработать новые подходы к развитию взаимовыгодного сотрудничества между регионами Дальнего Востока и западным побережьем США».

Форум открылся пленарным заседанием, в рамках которого участникам представили промышленные, торгово-экономические и культурные преимущества дальневосточных регионов.

Для запуска инвестиционных проектов американским партнерам было предложено обратить внимание на ТОСЭР и свободный порт Владивосток, режим которого распространен на многие территории ДФО, в том числе и в Хабаровском крае. При этом хозяева форума отметили, что Россия продолжит политику максимальной открытости для иностранного бизнеса.

Исполнительный директор РАТОП Дерек Норберг отметил, что наибольший интерес американских инвесторов вызывает развитие туризма. Эта сфера, по словам Норберга, будет способствовать укреплению делового общения между странами. Он также отметил, что совместный бизнес возможен в таких сферах, как строительство автомобильных дорог в ДФО, взлётно-посадочных полос с участием американских компаний.

Итоги дискуссий подведут 27 июня на пленарной сессии. Планируется, что итогом форума станут определение новых точек соприкосновения и выход на прямой диалог по дальнейшему расширению сотрудничества между экономиками двух стран. Американских гостей пригласили на V Восточный экономический форум.

Как сообщало ИА REGNUM, форум РАТОП ведет историю с 1994 года. Его участники — регионы ДФО от Бурятии до Чукотки и регионы США.