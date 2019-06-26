Вашингтон, , 10:44 — REGNUM

Стоимость криптовалюты биткоин поднимается к отметке в $13 тыс. за единицу, свидетельствуют данные портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену по биржам.

Так, в настоящий момент криптовалюта оценивается в $12,6 тыс., за сутки рост составил почти 12%. Еще одна криптовалюта Ethereum подорожала за сутки на 6%, до 332$.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале апреля курс биткоина составлял $4,6 тыс. Рост связывается с запуском социальной сетью Facebook криптовалюты Libra, что вызвало всплеск доверия ко всем основным криптовалютам.

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