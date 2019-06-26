Москва, , 10:41 — REGNUM

Девелоперская компания Sminex стала победителем аукциона, который дает право на покупку зданий структуры «Росатома» в Москве. Об этом 26 июня пишет издание «Ведомости».

Сообщается, что компания Sminex стала единственным участником торгов.

Здание, которое ранее принадлежало Государственному научно-исследовательскому и проектному институту редкометаллической промышленности «Гиредмет» (принадлежат «Атомэнергопрому» — «дочки» «Росатома»), находится в центре российской столицы в Большом Толмачевском переулке рядом с Третьяковской галереей.

Площадь участка составляет 1,6 гектара, на нем расположено 14 зданий, общая площадь которых — 30 тыс. кв. м. Сумма покупки составляет 3,68 миллиарда рублей.

Напомним, в 2012 году московская мэрия разрешила на месте здания «Гиредмета» возвести жилой комплекс. Однако из-за долгов инвестора комплекс так и не был построен.

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