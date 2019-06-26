посёлок Дарасун, , 10:32 — REGNUM

Новые власти Забайкалья стали активно исправлять существовавшие в регионе проблемы, связанные с подготовкой документов для участия в программах национальных проектов. Судя по официальному сообщению, обнародованному сегодня, 26 июня, губернаторской пресс-службой, в посёлке Дарасун Карымского района, где проживают более семи тысяч человек, дан старт новому сезону работ по благоустройству в рамках реализации национального проекта «Жильё и городская среда».

«В прошлом году в Дарасуне привели в порядок общественные территории на улицах Почтовая и Калинина, а также стадион. Там установили хоккейную коробку и тренажерный комплекс, обустроили футбольное поле, отреставрировали трибуны и теплую раздевалку. В настоящее время на стадионе осталось уложить резиновое покрытие на беговую дорожку», — пояснили в забайкальском правительстве.

Известно, что по приоритетной программе «Формирование комфортной городской среды», реализация которой началась в Дарасуне год назад, уже освоено более 10 миллионов рублей, а в 2019 году предстоит освоить еще больше — 15,5 миллиона рублей.

«Комплексный проект по общественной территории на улице Молодежной, расположенной в центре поселка, включает в себя обустройство детских площадок, зоны с тренажерами, сквера, многофункциональной спортивной площадкой, пешеходные дорожки, тротуары, а также парковки. Пока там ведутся земляные работы, демонтаж старого оборудования», — отмечают в забайкальском правительстве.

Все работы по благоустройству планируются завершить осенью 2019 года.

Напомним, национальный проект «Жильё и городская среда» является одним из национальных проектов, которые должны быть реализованы по поручению президента России в 2019 — 2024 годы. Приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды» реализуется в Забайкальском крае с 2017 года. В 2019 году в него попали 26 населенных пунктов, утверждены дизайн-проекты 39 общественных территорий. Общая сумма субсидии с учетом региональных средств составляет более 330 миллионов рублей, к которой будет добавлено софинансирование каждого муниципалитета.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в конце марта 2019 года глава Минстроя Владимир Якушев на совещании с главами субъектов РФ проинформировал, что пять регионов — Крым, Приморский край, Астраханская область, Еврейская автономная область, город Санкт-Петербург ещё не заключили соглашения с Минстроем России по федеральному проекту «Жильё».