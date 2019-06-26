Нур-Султан, , 10:22 — REGNUM

Более 100 тыс. вышедших из эксплуатации транспортных средств в Казахстане приняло ТОО «Оператор расширенных обязательств производителей и импортеров» (РОП), сообщает 26 июня издание Informburo.

Отмечается, что на итоги программы утилизации положительно повлияло повышение размера скидочного сертификата на 100 тыс. тенге ($264) в феврале 2019 года. В компании уточнили, что за последние два года на утилизацию было принято 28 692 автомобиля.

Выплаты населению за старые транспортные средства в общей сложности составили 10,8 млрд тенге ($28,53 млн). Планируется, что реализация программы позволит обновить автомобильный парк в Казахстане.

Напомним, по состоянию на 1 марта 2019 года количество автомобилей старше 10 лет в Казахстане составило 2,4 млн единиц или 64% от общего автопарка страны. Этот показатель за год вырос на 0,3%.

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