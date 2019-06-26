Москва, , 09:57 — REGNUM

Крупный деловой центр с технопарками построят в Москве на территории Государственного космического научно-производственного центра имени М. В. Хруничева. Газета «Ведомости» опубликовала 26 июня подробности будущей застройки.

По данным издания, строительством займётся компания «Мосинжпроект», принадлежащая мэрии столицы. Планируется возведение недвижимости общей площадью 2,89 млн квадратных метров, что, отмечается в материале, сопоставимо с деловым центром «Москва-Сити», где построено 2,5 млн квадратных метров. Отметим, что деловые центры будут располагаться поблизости друг к другу.

На территории завода в настоящее время производятся ракеты-носители семейства «Протон» и «Ангара».

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин 20 февраля поручил создать Национальный космический центр (НКЦ). Мэр Москвы Сергей Собянин предложил для этого площадку завода имени Хруничева.

«Лучше всего для этого подходит завод имени Хруничева. В последние годы он находится в сложном положении. Большая часть территории не используется, и это плачевное зрелище. Открытие Национального космического центра позволит сохранить это уникальное предприятие — разработчика и производителя орбитальных станций «Салют», «Мир», российских модулей МКС, а также одной из самых успешных отечественных ракет-носителей «Протон», — заявил мэр.

Ранее сообщалось, что площадь зданий самого НКЦ достигнет 250 тыс. кв. метров. В центре будут работать 20 тыс. конструкторов и инженеров Роскосмоса. Новая структура должна заработать в январе 2020 года.