Минск, , 10:19 — REGNUM

Южнокорейская косметическая компания Able C&C открыла два официальных магазина косметического бренда Missha в Беларуси. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компании.

По их словам, четвертый магазин компании был открыт в ТРЦ «Мандарин Плаза» в Гомеле, пятый магазин — в ТЦ «МОМО» в Минске.

Известно, что первый брендированный магазин Missha компания открыла в Белоруси в июле 2017 года. В 2018 году экспорт косметики в страну составил $350 тыс.

Как сообщили представители компании, в марте текущего года Able C&C также вышла на онлайн-рынки в Великобритании и Польши.

«Белорусские потребители отдают предпочтения функциональным косметическим средствам, поэтому качественные южнокорейские бренды, такие как Missha очень конкурентоспособны на рынке Белоруссии», — сообщили представители компании.