Тюмень, , 09:50 — REGNUM

Правительство Тюменской области не собирается продавать свой пакет акций авиакомпании «ЮТэйр». Однако не планирует в ближайшее время вкладывать инвестиции в данное предприятие. Об этом заявил на пресс-конференции 25 июня 2019 года директор департамента имущественных отношений Тюменской области Андрей Киселёв.

Он отметил, что на 2019 год был утверждён безубыточный бизнес-план по «ЮТэйр».

»Несмотря на то, что от операционной деятельности планируются убытки, компания, за счет продажи непрофильных активов, в том числе, авиационно-сервисной компании UTG, планирует получить прибыль, начать переговоры с кредиторами по оплате какой-то части долга», — цитирует Андрея Киселёва РБК.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Арбитражный суд ХМАО подали иски четыре контрагента «ЮТэйр» о признании авиакомпании банкротом. Общая сумма претензий составила полтора миллиона рублей. В «ЮТэйр» не увидели повода для банкротства в данных заявлениях, так как финансовые претензии не связаны с договорами по кредитам и лизингу.

Напомним, авиакомпания «ЮТэйр» находится в трудной финансовой ситуации. На сегодня общий долг предприятия по кредитам 11 банкам достигает почти 40 млрд рублей.

Отметим, что акционерами авиакомпании «ЮТэйр» являются сургутское АО «АК-Инвест» (50,1% акций), правительства ХМАО (38,8%) и Тюменской области (8,4%).