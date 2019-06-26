Чебоксары, , 09:30 — REGNUM

Арбитражный суд Чувашии принял в производство иск чебоксарского Спасо-Преображенского женского монастыря, который просит признать право собственности на молельный дом. Он расположен в историческом месте — на Владимирской горке, ныне окружённой коттеджами. В мэрии иск не признают, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на сайт суда.

Женский монастырь в Чебоксарах ИА REGNUM ©

С иском в Арбитражный суд Чувашии вышла религиозная организация «Спасо-Преображенский православный женский монастырь города Чебоксары Чувашской Республики Чебоксарско-Чувашской епархии Русской православной церкви (Московский патриархат)», другими словами — женский монастырь, который находится в историческом месте — на Владимирской горке. Ответчиком является администрация Чебоксар, в качестве третьего лица к делу привлечено управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Чувашии.

Религиозная организация просит суд «признать право собственности на объект капитального строительства — молельный дом», который расположен в Чебоксарах по ул. 2-ая Коммунальная Слобода, 29. Женский монастырь, напомним, располагается по адресу ул. Коммунальная Слобода, 32.

«Требование обосновано положениями статьи 222 Гражданского кодекса Российской Федерации и мотивировано тем, что указанный объект возведён на земельном участке, принадлежащем истцу на праве собственности, в отсутствие необходимых разрешений, однако по своим характеристикам соответствует действующему градостроительному зонированию (территориальная зона О-1.И), установленным требованиям, не угрожает жизни и здоровью граждан, в связи с чем право собственности на него может быть признано судом», — считает истец, чьи доводы приводятся в документе.

Согласно публичной кадастровой карте, данный участок является частной собственностью площадью 697 кв. метров. Кадастровая стоимость составляет 921 608,25 рублей. Разрешённое использование по документу — для обслуживания индивидуального жилого дома и хозяйственных построек.

В документе отмечается, что представитель ответчика иск не признал.

Судебное разбирательство назначено на 11 июля.

Отметим, что название Владимирская горка, на которой расположен монастырь, пошло с 1555 года: считается, что тогда к месту, где сейчас расположен Чебоксарский Спасо-Преображенский женский монастырь, причалил архиепископ Гурий, направленный царем Иоанном IV Грозным в присоединенные к Московскому государству земли Казанского ханства. В дар Чебоксарам он привёз Владимирскую икону Божией Матери, которая сохранилась до наших дней и считается покровительницей города, ныне хранится в Введенском соборе. Место встречи знаменитой иконы было названо Владимирской горкой. В честь встречи городской святыни, по указу митрополита Тихона, в 1716 году была основана Сретенская мужская пустынь с храмом, посвященным иконе Владимирской Божией Матери. В 1899 году на месте упраздненной Владимирской мужской пустыни была образована женская обитель.