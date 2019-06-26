Чебоксары, 26 июня 2019, 09:30 — REGNUM
Арбитражный суд Чувашии принял в производство иск чебоксарского Спасо-Преображенского женского монастыря, который просит признать право собственности на молельный дом. Он расположен в историческом месте — на Владимирской горке, ныне окружённой коттеджами. В мэрии иск не признают, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на сайт суда.
С иском в Арбитражный суд Чувашии вышла религиозная организация «Спасо-Преображенский православный женский монастырь города Чебоксары Чувашской Республики Чебоксарско-Чувашской епархии Русской православной церкви (Московский патриархат)», другими словами — женский монастырь, который находится в историческом месте — на Владимирской горке. Ответчиком является администрация Чебоксар, в качестве третьего лица к делу привлечено управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Чувашии.
Религиозная организация просит суд «признать право собственности на объект капитального строительства — молельный дом», который расположен в Чебоксарах по ул. 2-ая Коммунальная Слобода, 29. Женский монастырь, напомним, располагается по адресу ул. Коммунальная Слобода, 32.
Согласно публичной кадастровой карте, данный участок является частной собственностью площадью 697 кв. метров. Кадастровая стоимость составляет 921 608,25 рублей. Разрешённое использование по документу — для обслуживания индивидуального жилого дома и хозяйственных построек.
В документе отмечается, что представитель ответчика иск не признал.
Судебное разбирательство назначено на 11 июля.
Отметим, что название Владимирская горка, на которой расположен монастырь, пошло с 1555 года: считается, что тогда к месту, где сейчас расположен Чебоксарский Спасо-Преображенский женский монастырь, причалил архиепископ Гурий, направленный царем Иоанном IV Грозным в присоединенные к Московскому государству земли Казанского ханства. В дар Чебоксарам он привёз Владимирскую икону Божией Матери, которая сохранилась до наших дней и считается покровительницей города, ныне хранится в Введенском соборе. Место встречи знаменитой иконы было названо Владимирской горкой. В честь встречи городской святыни, по указу митрополита Тихона, в 1716 году была основана Сретенская мужская пустынь с храмом, посвященным иконе Владимирской Божией Матери. В 1899 году на месте упраздненной Владимирской мужской пустыни была образована женская обитель.