Сеул, , 09:31 — REGNUM

Экспорт полупроводников из Южной Кореи сократился почти на 30%. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Банка Кореи.

Согласно опубликованным данным, в мае 2019 года индекс физического объема экспорта полупроводников сократился на 3,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В декабре 2018 года данный индекс сократился на 1,3%, в марте — на 3,3%, в апреле — на 2,2%.

Известно, что из-за сокращения экспорта жидкокристаллических экранов, индекс физического объема экспорта компьютеров, электрического и оптического оборудования упал на 9,8%, а химической продукции — на 2,5%.

Тем не менее, экспорт полупроводников, включая компьютерную память DRAM, увеличился на 7,7%.

В мае 2019 индекс экспортных цен сократился на 10,7%. В частности, стоимость компьютеров, электронной и оптической техники сократилась на 25%, интегральных схем — на 29,8%.