Нур-Султан, , 09:27 — REGNUM

Проект о совместных прогнозах развития агропромышленного комплекса государств — членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) на 2019−2020 годы одобрила Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК), сообщили в пресс-службе ЕЭК.

Проект документа также касается баланса спроса и предложения стран ЕАЭС по сельскохозяйственной продукции, продовольствию, льноволокну, кожевенному сырью, хлопковолокну и шерсти.

Согласно проекту, к показателям развития агропромышленного комплекса стран ЕАЭС относятся: посевные площади, поголовье скота и птицы, объем производства продукции сельского хозяйства в целом и другие данные. Отмечается, что совместный прогноз направлен на обеспечение сбалансированности общего рынка и развитие торговли.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 мая 2018 года президент России Владимир Путин, выступая на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Сочи, заявил, что в рамках ЕАЭС планируется создать Совет министров сельского хозяйства.

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