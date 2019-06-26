Москва, , 09:10 — REGNUM

В Москве обновляется автопарк общественного транспорта. С начала 2019 года по городским маршрутам запустили более 500 автобусов нового образца, сообщается на портале мэра столицы.

На замену старым пассажирским автобусам с истекшим сроком службы приходят новые современные комфортные автобусы экологического класса «Евро-5».

Они оснащены системами видеонаблюдения, спутниковой навигации, климат-контролем и зарядкой для мобильных устройств.

До конца 2019 года в Москву поступит ещё около 700 машин. Всего по улицам столицы курсирует более 7 тыс. автобусов по более чем по 900 городским маршрутам.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Москве в 2019 году на маршруты по всей столице выйдут 1700 новых автобусов, трамваев и электробусов.

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