Псков, , 09:00 — REGNUM

Первый из десяти новых локомотивов с улучшенными тяговыми характеристиками, изготовленный на Брянском машиностроительном заводе, введён в эксплуатацию в Великих Луках. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

Новые машины пополнят парк техники железнодорожной компании в рамках программы по модернизации тягового подвижного состава. Отмечается, что локомотив сможет перевозить поезда весом 6 тысяч тонн и в целом усовершенствует технологический процесс эксплуатирующего предприятия.

Брянский машиностроительный завод специализируется на производстве маневровых и грузовых тепловозов, запчастей для железнодорожного транспорта, вагонов-хопперов. Предприятие входит в состав АО «Трансмашхолдинг».

Читайте также: Новый магистральный тепловоз Брянского машзавода выходит в серию