Шанхай, Китай, , 09:09 — REGNUM

В Китае открылась крупнейшая в Азии выставка мобильных технологий GSMA Mobile World Congress Shanghai 2019 (MWC Shanghai). Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

По данным источников, выставка, организованная Ассоциацией GSM, проходит в Шанхайском новом международном выставочном центре в период с 26 по 28 июня.

Известно, что в выставке принимают участие более 550 компаний из 110 стран мира.

Среди зарубежных компаний, в выставки приняли участие американские компании Qualcomm и Intel, шведская компания Ericsson и финская компания Nokia.

Известно, что в текущем году такие южнокорейские компания, как SK Telecom, LG U Plus и KT Corporation, отказались от участия в MWC Shanghai. Среди крупных компаний Южной Кореи Samsung Electronicsпредставила на выставке мобильные процессоры и фотоматрицы.

Ассоциация GSM (GSMA) — это торговая организация, которая представляет интересы операторов мобильной связи по всему миру.