Шадринск, Курганская область, , 08:41 — REGNUM

В Курганской области возбуждено уголовное дело по факту невыплаты заработной платы работникам ООО «Торговый дом «Шадринский машиностроительный завод». Следователи увидели в действиях руководства предприятия умысел, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального СУ СКР.

По версии следствия, руководство ООО «Торговый дом «Шадринский машиностроительный завод» при наличии достаточных финансов на расчетных счетах предприятия допустило полную невыплату свыше двух месяцев заработной платы нескольким своим работникам. Задолженность организации перед сотрудниками составила более 200 тысяч рублей.

По факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ («Невыплата заработной платы»). Отметим, что, согласно открытым данным, основным видом деятельности ООО «Торговый дом «Шадринский машиностроительный завод» является обработка металлов и нанесение покрытий на металлы.