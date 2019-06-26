Чебоксары, , 08:32 — REGNUM

В Чувашии подали иск на 102,6 млн рублей на агрохолдинг «Юрма», передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на сайт Арбитражного суда республики. Ранее компания оказалась в центре внимания из-за видеообращения, появившегося накануне «прямой линии» с президентом Владимиром Путиным: группа людей, представившись жителями Чебоксарского района, жаловалась на зловоние.

Данные с сайта Арбитражного суда Чувашии Chuvashia.arbitr.ru

В Арбитражный суд Чувашии 20 июня поступило исковое заявление от общества «Агросила» в отношении общества «Агрохолдинг «Юрма». Сумма заявленных исковых требований составляет 102 667 737,67 рублей. 24 июня суд принял ходатайство от истца о приобщении к делу дополнительных материалов. Дата судебного разбирательства пока не назначена.

Примечательно, что в картотеке Арбитражного суда Чувашии и у истца, и у ответчика указан один и тот же адрес. Вероятно, это опечатка. И речь, скорее всего, идёт об акционерном обществе «Агросила» — зарегистрированном в Татарии крупном сельскохозяйственном агрохолдинге, который, как следует из их официального сайта, является «одним из крупнейших агрохолдингов России».

Данные с сайта Арбитражного суда Чувашии Chuvashia.arbitr.ru

Отметим, что агрохолдинг «Юрма» оказался в центре внимания накануне «прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным. Региональное управление Россельхознадзора тогда напомнило об итогах предыдущих проверок в связи с жалобами «с 2017 года» на складирование птичьего помёта и заявило о проведении «в ближайшее время» рейдового мероприятия. Проверка инициирована после обращения, в котором группа людей, представляющаяся жителями деревень Чебоксарского района, просит принять меры в отношении местного агрохолдинга, который, по их мнению, вывозит куриный помет на поля близ жилых домов. В частности, отмечается, что «из-за вони дышать невозможно, у нас всё время мухи, у нас воняет».

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В надзорном ведомстве тогда отметили, что предприятию предписано очистить земельные сельхозучастки от несанкционированного складирования птичьего помёта, разработать и утвердить проект рекультивации, а также провести соответствующие работы. Однако «проект рекультивации не разработан и рекультивационные работы не проведены». На что в местных СМИ появилось сообщение о том, что агрохолдинг «Юрма» построит завод по производству гранулированного удобрения, проектно-сметная документация «уже готова и проходит экспертизу».

Отметим, что в июне 2019 года агрохолдинг «Юрма» был награжден администрацией Чебоксарского района кубком «за первое место среди специализированных товаропроизводителей за эффективное ведение сельскохозяйственного производства по итогам 2018 года». На сайте компании отмечается, что «Юрма» — «одно из крупнейших предприятий Приволжского федерального округа по объему производства», компания занимается «производством комбикормов, птицеводством, переработкой и реализацией сельскохозяйственной продукции», «стратегическая цель компании — дальнейшее расширение своего сегмента на рынке сельскохозяйственной продукции и продовольствия РФ».