Москва, , 08:28 — REGNUM

Компания «Русбурмаш» приступила к буровым работам на Удоканском горно-металлургическом комбинате (ГМК), сообщила пресс-служба госкорпорации «Росатом».

Работы проводятся в рамках строительства основных объектов энергетической инфраструктуры для последующего освоения крупнейшего в России месторождения меди. Скважины предназначены для установки свайных фундаментов в условиях высокогорья со сложным климатом. Всего будет пробурено более 700 скважин.

Читайте также: «Русбурмаш» соорудит 700 скважин на строительстве Удоканского ГМК

Удоканское месторождение меди — крупнейшее в России и одно из самых крупных в мире, расположено в Забайкальском крае. Объём запасов месторождения — свыше 26 млн тонн. Пусконаладочные работы на ГМК запланированы на 2021 год, вывод на полную мощность первой очереди планируется на 2022 год. Предприятие будет выпускать катодную медь и сульфидный концентрат.