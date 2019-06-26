Сеул, , 08:43 — REGNUM

В Южной Корее сокращаются посевные площади зерновых культур и фруктовых садов. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на Статистическую службы страны.

Согласно опубликованным данным, площадь полей картофеля увеличилась на 14,7%, до 18 150 га. Известно, что площадь картофельных плантаций увеличивается второй год подряд.

Как сообщили представители Статистической службы, увеличение площади картофельных полей повлияло на рост цен. В 2018 году средняя оптовая цена за 1 кг картофеля составила 2 609 вон (~$2,25), что на 689 вон (~$0,6) больше, чем годом ранее.

Известно, что в период с января по июнь 2019 года средняя стоимость картофеля колеблется в районе 1970 вон (~$1,7) за килограмм.

С другой стороны, посевная площадь ячменя, ржи и пшеницы, напротив, сократилась на 11,8%, до 47 460 га.

Известно, что в 2018 году посевная площадь зерновых культур составила 53 837 га, что являлось самым большим показателем за последние 10 лет.

По сравнению с прошлым годом, посевная площадь ячменя обыкновенного сократилась на 16,8%, до 2010 га, ржи — на 5,9%, до 1438 га, ячменя пивоваренного — на 0,6%, до 65 га, пшеницы — на 43,3%, до 2863 га.

Кроме того, площадь грушевых садов также сократилась ан 6,7%, до 9615 га. Известно, что площадь грушевых садов сокращается на протяжении 9 лет. С 2010 года площадь садов сократилась на 40,8%.

«В прошлом году, цены на груши сильно упали, что повлияло на продажи и сокращение фруктовых ферм», — сообщили представители Статистической службы.

Площадь яблочных садов также сократилась на 0,8%, до 32 954 га. Известно, что площадь яблочных садов сокращается второй год подряд.