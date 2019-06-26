Москва, , 08:21 — REGNUM

В Москве до конца 2019 года для жителей старых пятиэтажек построят ещё 12 жилых домов по программе реновации, сообщили в Стройкомплексе.

В настоящее время в Москве в процессе строительства находится 116 жилых домов по программе реновации.

Также в столице ведется проектирование 44 новых жилых домов по реновации.

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Как сообщало ИА REGNUM, после получения квартиры по реновации в Москве 24% участников программы планируют продать её. Такие данные получены в результате социологического исследования.

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