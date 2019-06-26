Альметьевск, Татария, , 08:01 — REGNUM

Спустя восемь месяцев после объявления итогов тендера и полгода после оплаты по исполненному контракту на реконструкцию очистных сооружений канализаций Альметьевска тот же муниципальный заказчик объявил новый аукцион с идентичным названием лота. Начальная цена лота только на 200 млн рублей больше. Итоги подведут 15 июля 2019 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Напомним, осенью 2018 года был объявлен аукцион на реконструкцию очистных сооружений Альметьевска. Уполномоченным органом как и в этот раз выступало ГКУ «Фонд газификации, энергосберегающих технологий и развития инженерных сетей РТ», а заказчиком — исполком Альметьевского района. Тогда начальная цена была более 566,926 млн рублей. Победителем было признано АО «Управление капитального строительства инженерных сетей и развития энергосберегающих технологий РТ», учреждённое в 2011 году министерством имущественных и земельных отношений РТ. С ним контракт исполком подписал в конце октября 2018 года, сумма составила 564 091 371,37 рубля. В октябре же АО подписало договор подряда с ООО «Строитель», которое создано в апреле 2017 года в Сабинском районе, которым руководит брат главы Татарии Раис Минниханов. Директором на тот момент числился Эльмир Садыков, а с марта 2019 года единственный владелец данного ООО и директор — Марсель Гафиятов.

14 декабря 2018 года АО получило по контракту аванс в размере 56 409 137,14 рубля. А 20 декабря был подписан акт выполненных работ, в котором говорилось, что генподрядчик выполнил «в полном объёме, а муниципальный заказчик принял и оплатил выполненные генеральным подрядчиком работы в размере 564 091 371 рубля 37 копеек».

С 25 июня 2019 года на сайте госзакупок между тем начался приём заявок на идентичный лот — «выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Реконструкция очистных сооружений канализаций г. Альметьевск». В этот раз начальная цена — 781 779 768,62 рубля. Источники финансирования — бюджет Татарии, Альметьевского района и федеральный бюджет. Итоги аукциона подведут 15 июля 2019 года.