Омск, , 07:57 — REGNUM

В 2018 году в Омской области при содействии регионального правительства ввели в эксплуатацию четыре проблемных многоквартирных дома, квартирами обеспечены 605 семей. Как сообщили ИА REGNUM в облправительстве, в «дорожную карту» региона на сегодняшний день включены 28 объектов. Количество пострадавших дольщиков — 748 человек.

Уточняется, что без привлечения бюджетных средств силами инвесторов-застройщиков с помощью существующих региональных мер поддержки можно достроить только девять домов.

Для завершения строительства проблемных домов необходимо порядка 4,8 млрд рублей. Стоимость активов — свободных квартир и офисов — около 2,8 млрд рублей. На достройку домов необходимо дополнительно 1,9 млрд рублей.

25 июня в Омске состоялся координационный совет, участники которого обсудили вопросы соблюдения законности в сфере долевого строительства. Среди реализуемых властями региона мер — безвозмездное подключение проблемных домов к сетям ресурсных организаций, привлечение инвесторов. Для застройщиков, согласившихся на помощь в решении проблем дольщиков, установлены льготы. Принят закон, согласно которому инвестору, взявшемуся построить жильё с передачей части квартир дольщикам, предоставляется земельный участок в аренду без торгов.

По данным полиции, самые распространённые правонарушения в этой сфере — затягивание сроков строительства в результате использования средств дольщиков не по назначению (деньги вкладываются в более перспективные, быстро окупаемые проекты). Также есть факты двойной продажи квартир.

В настоящее время в производстве находятся пять уголовных дел по фактам хищения денежных средств граждан. Ещё одно дело направлено в суд с обвинительным заключением. Специалисты выполняют сложные, требующие длительного времени судебные, бухгалтерские и строительно-технические экспертизы:

«Большой объём следственных действий обусловлен большим количеством потерпевших».

По словам губернатора Александра Буркова, важно исключить появление новых обманутых дольщиков. В связи с этим правоохранительные органы проверят факты попыток недобросовестных застройщиков, уличённых в мошенничестве, вновь вернуться на рынок долевого строительства.

«Есть факты, когда застройщики были уже наказаны, отсидели, вышли и снова принимаются за старое. Каждый такой факт нужно вскрывать и ставить на контроль правоохранительных органов», — подчеркнул руководитель региона.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в июне 2019 года обманутые дольщики сибирского города Томска решили пойти на крайние меры и разбили палаточный лагерь рядом со своим недостроенным домом. С ними встретился замгубернатора по строительству и инфраструктуре Евгений Паршуто.

«К 2021 году мы намерены закрыть вопросы по всем проблемным объектам региона. Эта дата окончательная», — заявил тогда томский вице-губернатор.

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