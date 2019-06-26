Пусан, Южная Корея, , 08:00 — REGNUM

В последние годы туристический поток из Тайваня в южнокорейский город Пусан резко увеличился. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей администрации города.

Согласно опубликованным данным, в 2018 году южнокорейский город Пусан посетили 238 тыс. туристов из Тайваня, что на 27,7% больше, чем годом ранее.

С другой стороны, число китайских туристов, посетивших Пусан, напротив сократилось на 20,3%, до 315 тыс. человек.

Известно, что первенство по числу туристов занимает Япония с показателем 563 тыс. человек, что на 19,5% больше, чем год назад. Второе место по туристическому потоку занимает Китай, третье — Тайвань, четвертое — США с отметкой 179 тыс. человек.

Тем не менее в этом году в Пусане зафиксировано увеличение туристического потока из Тайваня. В период с января по апрель 2019 года южнокорейский город посетили 83 597 туристов, что на 12,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Крое того, по мере увеличения числа туристов количество рейсов из Пусана на Тайвань также увеличилось. В мае 2019 года из Пусана на Тайвань было совершено 482 рейса, что на 14 рейсов больше, чем в апреле текущего года.