Вашингтон, , 08:03 — REGNUM

Сотрудничество американских компаний с китайской Huawei продолжается вопреки запрету властей. Об этом, ссылаясь на источники, пишет The New York Times.

Газета привела в пример ИТ-компании Intel и Micron, которые на протяжении последних трех недель продолжали поставлять китайской компании свою продукцию, выпущенную за пределами США. Американской маркировки на такой продукции нет, что позволяет обойти запрет.

«Товары, произведенные компаниями США за рубежом, не всегда считаются американскими», — поясняет издание.

Поставки позволяют Huawei производить и продавать электронные устройства. Запрет на поставки американских запчастей для присутствующих на рынке моделей Huawei начнет действовать в середине августа. Ранее вступил в силу запрет на продажу китайской компании элементов запланированной продукции.

Как сообщало ИА REGNUM, майский указ президента США Дональда Трампа ввел режим чрезвычайного положения для защиты информационной инфраструктуры страны от внешних угроз. Китайская корпорация Huawei после этого оказалась в списке угроз национальной безопасности.

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