Нур-Султан, , 08:01 — REGNUM

По итогам первых пяти месяцев 2019 года в Казахстане продали 24,7 тыс. новых легковых автомобилей, что на 19,9% больше, чем годом ранее. Об этом сообщает аналитический портал Ranking со ссылкой на данные союза предприятий автомобильной отрасли Казахстана («КазАвтоПром»).

Доля продаж автомобилей казахстанской сборки выросла за год с 47,1% до 55,6% и достигла 13,7 тыс. автомобилей. По итогам продаж января-мая 2019 года лидирует Lada — 6013 автомобилей, что на 28,1% больше, чем годом ранее.

Продажи автомобилей Toyota выросли на 30,1%, до 5413 единиц, автомобилей Hyundai — на 76,2%, до 4647 единиц, автомобилей KIA — на 53,7%, до 1579 единиц.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам мая 2019 года жители Казахстана купили 5878 новых легковых и легковых коммерческих автомобилей (LCV), что на 17,7% больше, чем годом ранее.

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