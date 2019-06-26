Нур-Султан, , 07:32 — REGNUM

По состоянию на 1 июня 2019 года в Казахстане была зарегистрирована 651 компания с участием государства, что на 5% меньше, чем годом ранее. Об этом 26 июня сообщает аналитический портал Finprom со ссылкой на данные комитета по статистике министерства национальной экономики республики.

Отмечается, что государство стремится снизить свое непосредственное участие в бизнесе и реализует альтернативные механизмы управления проектами, в том числе через государственно-частное партнерство.

По итогам января-мая 2019 года в Казахстане заключено 39 договоров государственно-частного партнерства (ГЧП), а их общее количество составило 546 единиц. Отмечается, что около 90% проектов ГЧП реализуются в сфере образования, здравоохранения, энергетики и ЖКХ.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 1 июня 2019 года количество малых и средних компаний в Казахстане составило 1,31 млн единиц, что на 10,2% больше, чем годом ранее.

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