Курган, , 08:15 — REGNUM

В Курганской области установлен льготный налоговый режим для организаций и предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения. Изменения приняты 25 июня 2019 года на очередном заседании регионального парламента.

В закон «О налоговой ставке для организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения, выбравших объектом налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов» внесены следующие изменения. Для организаций, зарегистрированных после 1 января 2019 года, ставки налога устанавливаются в размере 1% в случае, если организация выбрала объектом налогообложения доходы, и в размере 5% в случае, если объектом налогообложения выбраны доходы, уменьшенные на величину расходов.

Для организаций и индивидуальных предпринимателей, выбравших объектом налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов, инвестиционные проекты которых включены в раздел «сопровождаемые» реестра инвестиционных проектов Курганской области, налоговая ставка устанавливается в размере 5%. Снижение составило 10%. При этом право на применение пониженной налоговой ставки имеют налогоплательщики, осуществившие в ходе реализации инвестиционного проекта капитальные вложения в сумме от 10 млн рублей.