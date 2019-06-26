Пермь, , 07:11 — REGNUM

В Перми депутаты городской думы одобрили изменения в бюджет на 2019 год. Он вырос почти на 2 млрд рублей, сообщили журналистам в гордуме.

Прирост произошёл благодаря внебюджетным трансфертам из федерального и краевого бюджетов, а также увеличению налоговых поступлений. Общий объём доходной части с учётом корректировки превысил 30 млрд рублей. Также на 8,8 млн рублей уменьшается размер дефицита.

Добавим, с учётом изменений, внесённых в апреле, доходная часть бюджета Перми превышала 28 млрд рублей, а расходная была почти 30 млрд. Дефицит находился на отметке 1,36 млрд.