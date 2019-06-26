Хабаровск, , 07:34 — REGNUM

Коммуникации между московскими чиновниками Минвостокразвития и регионами, населением ДФО сломаны. Таким мнением поделился региональный представитель Российской ассоциации политических консультантов в ДФО Даниил Ермилов. Эксперт убежден, что все проблемы в развитии Дальнего Востока возникают из-за того, что Общественный совет при Минвостокразвития не выполняет функцию, ради которой и создавался, в результате регионы ДФО получают «сверху» под видом «развития» совсем не то, что необходимо, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Сегодня полностью отсутствует связь между Министерством по развитию Дальнего Востока и населением макрорегиона. Инициативы московских чиновников, на которые потрачены колоссальные деньги, приводят к обратному результату: Дальний Восток стагнирует, он находится на нижних позициях всех мыслимых рейтингов: от строительства нового жилья до качества здравоохранения, образования и прочего. Остановить отток населения из ДФО не просто не получилось — он растет и будет расти, потому что ключевые вопросы дальневосточников как не решались, так и не решаются. Из московского министерства «спускаются» на Дальний Восток некие инициативы, программы, которые не могут работать здесь. Во-первых, потому, что Дальний Восток огромный и регионы в нём совершенно разные, подходить к развитию каждого необходимо индивидуально. Для того чтобы в Москве, в Минвостокразвития слышали, что именно необходимо каждому региону ДФО, создавался Общественный совет при министерстве. Но он так и не выполнил своей функции — орган совершенно аморфный, ни на что не влияющий. Коммуникации между регионами ДФО полностью сломаны», — считает Даниил Ермилов.

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По мнению Ермилова, в Общественный совет при Минвостокразвития должны войти эксперты в различных областях из каждого региона ДФО. Ведомство вроде и приступило к формированию нового Общественного совета, но процедура затягивается по непонятным причинам, проходит в закрытом режиме и до сих пор непонятно, кто же в этот совет войдет.

Даниил Ермилов «Совет, состав которого мы видим на сайте Минвостокразвития, от декабря 2017 года, не справился со своими обязанностями. Никакой информации мы, дальневосточники, от него не видели. Некоторое время назад министерство приступило к формированию нового совета. Я совершенно точно знаю, что заявки туда подали очень грамотные эксперты в различных сферах — от политики до экономики из регионов ДФО. Но процесс затянут, все происходит кулуарно. Кто войдет в этот совет — неизвестно. А нужно, чтобы вошли наши, дальневосточные представители. Там и сейчас есть представители ДФО, не всех регионов, но есть. Но это чаще всего представители бизнеса, которые там, конечно, нужны, и неких общественных организаций или медиахолдингов, которые никак деятельность этого совета не анализируют и не доводят до дальневосточников. И уж точно — не обсуждают инициативы Минвостокразвития с населением. В итоге инициативы из Москвы по развитию ДФО напоминают негодный костюм, который тебе сшили не по размеру: мал, по швам трещит, но носить придется. Стоит ли удивляться, что всё развитие ДФО идёт через пень — колоду?»

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Как сообщало ИА REGNUM, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко задала острые вопросы министру по развитию ДФО Александру Козлову. Матвиенко заявила, что Минвостокразвития не должно превращаться в «совнархоз». По мнению спикера, ведомство должно обеспечить рывок в развитии макрорегиона, но этого не происходит. В пример она привела Китай, где города растут, как грибы, и развиваются железные дороги.

Депутат Заксобрания Приморья Владимир Хмелев убеждён, что правительство РФ в принципе не способно развивать ДФО, а сравнение с Китаем и вовсе назвал неуместным, только подчеркивающим разницу между подходами РФ и КНР к вопросам развития территорий. В Китае, как подчеркнул парламентарий, преобладает плановая экономика. Что же касается России, депутат подчеркнул, что упование на рынок не дает ожидаемых результатов, что мы и наблюдаем в ДФО.

Эксперт ИА REGNUM Даниил Ермилов, говоря о некомпетентности Общественного совета при Минвостокразвития, только подтвердил то, что журналисты агентства утверждали еще в 2017 году. Тогда, на полях Восточного экономического форума шеф-редактор дальневосточной редакции ИА REGNUM Алексей Иванов попытался выяснить у председателя совета Сергея Габестро его видение развития макрорегиона, и убедился в том, что московский функционер невероятно далёк от всего, что происходит на Дальнем Востоке, и обладает очень странным видением относительно его развития. Габестро заявил, что считает вполне нормальным то, что дальневосточный флот ходит преимущественно под «удобным флагом», предложил заменить живых учителей в дальневосточных школах на онлайн-обучение, а также восхитился программой «дальневосточный гектар», благодаря которой, по его убеждению, в ДФО уже растут новые города.