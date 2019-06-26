Нур-Султан, , 07:29 — REGNUM

Доходы предприятий водного транспорта в январе-мае 2019 года в Казахстане составили 1,5 млрд тенге ($3,96 млн), что на 51,4% меньше, чем годом ранее. Об этом 26 июня сообщает аналитический портал Energyprom со ссылкой на данные комитета по статистике министерства национальной экономики республики.

На морской и прибрежный транспорт приходится 93% всех доходов — 1,4 млрд тенге ($3,7 млн). Доходы внутреннего водного транспорта выросли на 46,5%, до 62,4 млн тенге ($165 тыс.), в том числе 1,6 млн тенге ($4,22 тыс.) — от перевозки пассажиров.

За отчетный период перевозки пассажиров на внутреннем водном транспорте сократились на 62,4%, на морском и прибрежном транспорте — на 57%, до 8 тыс. пассажиров. Объем грузоперевозок речным транспортом вырос в два раза, морским и прибрежным транспортом — сократился на 72,2%.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне постоянные члены ассоциации «Транскаспийский международный транспортный маршрут» подписали соглашение об организации контейнерных перевозок в прямом железнодорожно-водном сообщении с использованием портов Каспийского моря Актау и Баку.

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