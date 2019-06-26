Казань, , 06:55 — REGNUM

Подведены итоги аукциона по выбору подрядчика на строительство одного из участков масштабного дорожного проекта «Большое Казанское кольцо». Контракт будет заключён по начальной цене с единственным участником торгов — ООО «Мосты Республики Татарстан» с минимальным уставным капиталом в 10 тыс. рублей. Финансирование контракта осуществляется за счёт средств бюджета Татарии, а директор победившего ООО является также директором одноимённого АО, которое ранее было учреждено кабинетом министров Татарии, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Напомним, реализация проекта «Большое Казанское кольцо» началась в 2010 году, протяжённость дороги непрерывного движения должна быть 36,6 км. В составе «кольца» планируется обособленная полоса для трамваев. На сегодня часть трассы уже построена, осталось замкнуть кольцо.

В начале июня 2019 года ГКУ «Главное управление содержания и развития дорожно-транспортного комплекса Татарстана при министерстве транспорта и дорожного хозяйства РТ» объявило тендер, в рамках которого должен был определиться подрядчик на один из этапов — участок дороги от улицы Мидхата Булатова до улицы Борисковская длиной 800 метров. Начальная цена лота превышала 2,339 млрд рублей, позднее стало известно, что 350 млн рублей на проект Татарии выделят из федерального бюджета.

Единственная заявка на тендер поступила от ООО «Мосты Республики Татарстан».

По данным ЕГРЮЛ, общество учреждено 31 июля 2015 года в Казани, основной вид деятельности — строительство автомобильных дорог и автомагистралей, уставный капитал — 10 тыс. рублей. По закону «Об обществах с ограниченной ответственностью», уставный капитал юрлица с данной формой собственности определяет минимальный размер его имущества, гарантирующего интересы его кредиторов.

По открытым данным, среднесписочная численность работников — один человек. Директор компании — Ринат Мухьянов, который также числится руководителем одного из крупных и старейших предприятий Татарии, учреждённого в 1996 году кабинетом министров республики АО «Мосты Республики Татарстан». На сайте последнего указано, что им «построено и отремонтировано более 250 мостов на территориальных и федеральных автомобильных дорогах» региона.

Ринат Мухьянов также является соучредителем четырёх действующих юрлиц в Татарии, в их числе — ООО «Строймонтажсервис», ООО «Строительная компания «Форс Мегастрой».

Владельцем же ООО «Мосты Республики Татарстан» указан Айдар Ахметов.

Судя по тому, что компания была допущена до участия, она соблюла условие о реализации за последние три года схожего заказа стоимостью не менее 20% начальной цены контракта. Участник также должен был предоставить обеспечение исполнения контракта в размере 701 786 836,5 рубля, которым могла выступать банковская гарантия.