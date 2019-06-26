Пермь, , 06:51 — REGNUM

Дума Перми изменила Генеральный план города. Такое решение депутаты приняли на заседании 25 июня.

Поправки предложило внести городское управление внешнего благоустройства. Речь идёт о развитии развитии транспортной инфраструктуры в центральном планировочном районе.

В частности, планируется, что Комсомольская площадь, Комсомольский проспект, Решетниковский спуск и часть прилегающих улиц будут подвергнуты реконструкции. В планах — увеличение пропускной способности, создание новых улиц, новых общественных пространств, повышение уровня безопасности граждан.

Основные изменения произойдут к 300-летию Перми. Как отмечает депутат Вероника Куликова, из краевого и городского бюджетов запланированы серьёзные траты, и важно, чтобы деньги тратились эффективно.

«Изменения призваны улучшить жизнь пермяков, сделать ее комфортнее», — заявила Куликова.