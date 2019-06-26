Москва, , 06:48 — REGNUM

Объём грузоперевозок по России с использованием речного транспорта за последние 30 лет сократился с 20% до 3%, заявил руководитель Росморречфлота Юрий Цветков, выступая на пленарном заседании третьего Всероссийского водного конгресса в Москве. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Речной теплоход (cc) Mike1979 Russia

По словам Цветкова, в странах с развитой сетью внутренних водных путей — в США, Китае и некоторых европейских государствах — доля речного транспорта составляет значительную часть общего грузооборота и имеет тенденцию к росту. В России, напротив, наблюдается снижение показателя.

Глава Росморречфлота также напомнил, что руководством России поставлена задача повышения доли внутреннего водного транспорта в общем грузообороте. Обеспечить выполнение поставленной задачи, по его словам, позволит модернизация речной инфраструктуры и строительство Нижегородского и Багаевского гидроузлов — ключевых звеньев в системе речного судоходства.

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III Всероссийский водный конгресс — 2019 проходит 24−26 июня в Москве. Он посвящён теме «Водные ресурсы России для реализации национальных целей и стратегических задач развития страны».