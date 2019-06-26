Москва, , 06:12 — REGNUM

Специалисты Объединённой двигателестроительной корпорации (ОДК) отработали восстановление авиационных двигателей РД-33МК в условиях эксплуатации. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

Турбореактивный двигатель РД-33МК предназначен для истребителей МиГ-35 и МиГ-29К/КУБ. Его локальный ремонт был выполнен по модульной технологии непосредственно в пункте базирования авиапарка одного из эксплуатантов двигателей. Работу провела совместная бригада, состоявшая из специалистов АО «ММП имени В.В.Чернышева» и АО «ОДК-Климов».

Ремонт занял 10 дней, и в настоящее время двигатель успешно эксплуатируется заказчиком. В пресс-службе ОДК отметили, что выполненная операция подтвердила возможность восстанавливать двигатели без возврата на предприятие-изготовитель и в короткие сроки.

Ранее в ОДК сообщали, что запущенный во Вьетнаме центр интегрированной логистической поддержки отремонтировал пять вертолётных двигателей.

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