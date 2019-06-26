Оренбург, , 05:54 — REGNUM

В Оренбурге возбудили уголовное дело после того, как гарантийный ремонт дороги был оплачен из средств бюджета. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе облпрокуратуры.

Дело возбуждено по материалам прокуратуры Оренбурга по факту превышения должностных полномочий. Следователи считают, что в апреле 2017 года пока неустановленные должностные лица городского управления строительства и дорожного хозяйства заключили муниципальный контракт с одной из фирм на ремонт участка по проспекту Победы. За эти работы фирма получила более 7 млн 300 тыс. рублей.

При этом ещё в феврале 2014 года контракт на ремонт был заключён с другой фирмой. Работы были проведены и срок гарантии установлен до августа 2018 года. Выполнять работы в 2017 году должна была эта же фирма и за свой счёт. И, по версии следствия, чиновники об этом знали.

В связи с этим следователи посчитали, что средства бюджета были использованы незаконно. Сейчас по уголовному делу ведутся первоначальные следственные действия. Идёт установление виновных лиц.