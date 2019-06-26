Петропавловск-Камчатский, , 05:52 — REGNUM

Новый завод мощностью более 200 тонн готовой рыбной продукции в сутки запустил резидент территории опережающего развития (ТОР) «Камчатка» в Олюторском районе края. Об этом сообщила пресс-служба Корпорации развития Дальнего Востока.

Объём инвестиций в проект превысил 297 млн рублей. Его реализация позволит создать в регионе 116 новых рабочих мест.

Отмечается, что для запуска производства инвестор приобрёл рыбонасосы, оборудование по переработке рыбы-сырца, чиллер для охлаждения жидкости, другое технологическое оборудование российского, японского и американского производства. Цех предприятия получил новое морозильное оборудование по производству рыбной продукции блочной и воздушной (штучной) заморозки.

«Общий годовой объем производства свежемороженой нерки, кеты, горбуши, а также икры лососевой ястычной составит более 4 500 тонн», — пояснил представитель предприятия.

Ранее площадки строящейся инфраструктуры и объекты резидентов ТОР «Камчатка» посетила делегация Минвостокразвития России. В ведомстве работают над ускорением ввода в эксплуатацию создаваемой инфраструктуры.

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