Якутск, , 05:57 — REGNUM

Амурский судостроительный завод строит 13-метровый промысловой бот, который отправится в Якутию. Предполагается, что судно будет готово к сентябрю, а его грузоподъёмность составит 6 тонн, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Амурской области.

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Заказ на строительство промыслового бота «Аллайха» завод получил от родовой общины на выставке в Якутии. Специфика судна в том, что оно должно быть адаптированным для арктической зоны, курсировать оно будет по реке Индигирка.

Сборка корпуса и ходовой рубки бота уже завершена, тем не менее его закладка прошла в торжественной обстановке. На церемонии присутствовала в том числе делегация правительства Якутии.

«Приехал, думал, одно будет, но впечатления шикарные. Завод с такой историей, с таким трудовым коллективом, с таким объемом работ. Мы очень удивлены и в будущем рассчитываем сотрудничать с этим заводом», — цитирует AMURINFO министра сельского хозяйства Якутии Прокопия Николаева.

Как сообщало ИА REGNUM, правительством РФ утверждено постановление о выделении 4,1 млрд рублей на строительство и реконструкцию производственных мощностей Жатайской судоверфи в Якутии. Цель вложений — обеспечить модернизацию и строительство флота республики для обеспечения бесперебойных грузоперевозок внутренним водным транспортом в Ленском бассейне и Арктической зоне России.