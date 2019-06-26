Стерлитамак, Башкирия, , 04:48 — REGNUM

На одном из крупнейших предприятий Стерлитамака — ООО НПО «Станкостроение» после вмешательства прокуратуры был погашен долг по зарплате перед 781 работником. В 2018 году предприятие дважды пытались обанкротить, но дела были прекращены, так как истцы отозвали претензии, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

Прокуратура Стерлитамака, проведя проверку соблюдения трудового законодательства, выявила нарушения в ООО НПО «Станкостроение». Она выявила, что за май 2019 года 781 работнику не была своевременно выплачена заработная плата. Размер долга превышал 6 млн рублей. В адрес главы компании было направлено представление, а в суд иск о принудительном взыскании просроченной зарплаты. Долг был погашен после прокурорского вмешательства.

По данным открытых источников, ООО НПО «Станкостроение» является членом российской ассоциации производителей станкостроительной продукции «Станкоинструмент». На официальном сайте ассоциации отмечается, что НПО — это производственная площадка компании «Стан» и одно из крупнейших станкостроительных предприятий по проектировке и производству оборудования для металлообработки. В числе продукции предприятия — трёх‑ и пятикоординатные обрабатывающие центры и многоцелевые фрезерно-расточные станки с ЧПУ. Завод также разрабатывает и выпускает уникальные станки.

По данным ЕГРЮЛ, ООО учреждено 21 сентября 2012 года, уставный капитал — 382 765 970 рублей. Управляющая компания — московское ООО «Стан», которое также является единственным владельцем. В выписке ЕГРЮЛ отмечено, что доля 13 раз заложена по разным долговым обязательствам, в том числе по кредиту, полученному в «Новикомбанке». ООО «Стан» учреждено в 2009 году и специализируется на торговле станками. Собственники компании «Стан» — ООО «Инвескон», ООО «РТ-Капитал», принадлежащее госкорпорации «Ростех», и Руслан Звягинцев.

В базе арбитражных судов в 2018 году фигурировали два банкротных иска, где ответчиком выступало ООО из Стерлитамака. Оба были возвращены заявителям. Последний иск был рассмотрен в феврале 2019 года. Его в ноябре 2018 года подало ЗАО «Аэромаш», предъявившее долг в размере 2 495 563,06 рубля. Спустя почти полгода истец отозвал претензии.