Саратов, , 04:21 — REGNUM

Житель Саратовской области вместе с участком для сельскохозяйственной деятельности площадью почти 11 га получил в собственность и пруд, который на нём расположен. После вмешательства прокурора, водный объект был возвращён в собственность государства, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на Генпрокуратуру РФ.

Житель Саратовской области получил в собственность земельный участок в Расковском муниципальном образовании общей площадью 10,7 га. Надел относился к землям сельскохозяйственного назначения. Проверка прокуратуры Саратовского района выявила, что, помимо земли, физлицо получило и пруд, который находился в границах участка.

Водный объект, который расположен в русле ручья, берущего начало у села Широкое Татищевского района, является правобережным притоком ручья Широкий у х. Малая Скатовка Саратовского района. По мнению прокуратуры, передача этого участка для сельскохозяйственного производства затруднит использование существующего водного объекта. Также в надзорной инстанции отметили, что водные объекты, что имеют гидравлическую связь с другими поверхностными водами, — это собственность Российской Федерации.

Прокурор обратился в суд с требованием признать недействительными результаты межевания надела, прекратить права собственности и исключить из единого госреестра недвижимости данных об его характеристиках.

Суд требование удовлетворил, участок с прудом вернули на баланс государства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, скандал с вхождением в зону застройки озёр, куда прилетают лебеди, произошёл в 2018 году и в Тукаевском районе Татарии. Здесь жители, обнаружив забор вокруг привычного места отдыха, пожаловались генпрокурору РФ Юрию Чайке. Позднее договор аренды участка, в составе которого оказался водный объект, был расторгнут.

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