Великий Новгород, , 00:22 — REGNUM

Вопрос прохождения высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Санкт-Петербург через Великий Новгород — «непростой», и у этой идеи есть противники на федеральном уровне. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом на своих страницах в социальных сетях Facebook и «ВКонтакте» заявил губернатор Новгородской области Андрей Никитин, комментируя высказывание вице-премьера РФ Максима Акимова о возможности прохождения магистрали через Великий Новгород.

Железная дорога

По словам Никитина, в этом году должно быть готово технико-экономическое обоснование проекта и начато проектирование магистрали.

Губернатор Новгородской области Андрей Никитин «Там и узнаем точно, по КАКОЙ территории нашей области пройдет ВСМ. Это наш шанс исправить историческую несправедливость, и я сделаю всё возможное, чтобы решение было принято с учетом интересов региона»

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сейчас прямые поезда, курсирующие между Москвой и Санкт-Петербургом не заходят в Великий Новгород, так как он находится в стороне от пути: по сути, станция «Великий Новгород» (до недавнего времени «Новгород-на-Волхове») — это тупик. На «Сапсане» в столицу из Новгородской области можно попасть со станций в городах Чудово и Окуловка, до которых из Великого Новгорода ещё надо добраться.

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Напомним, проект ВСМ Москва —Санкт-Петербург обсуждался ещё в Советском Союзе, однако был заморожен. Сейчас высокоскоростная железнодорожная магистраль предусмотрена стратегией развития железнодорожного транспорта до 2030 года и транспортной стратегией России. Ожидается, что ВСМ позволит за два часа преодолевать расстояние от Москвы до Петербурга.