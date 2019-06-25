Удмуртия увеличила дефицит бюджета до 1,8 млрд рублей

Ижевск, , 23:11 — REGNUM Депутаты Госсовета Удмуртии на очередной сессии одобрили изменение параметров республиканского бюджета на 2019 год. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном парламенте.

По словам главы минфина республики Станислава Евдокимова, изменения направлены на обеспечение функционирования государственных и муниципальных учреждений, обеспечение мероприятий госпрограмм в III квартале 2019 года, продолжение реализации национальных проектов и решение социально значимых вопросов.

Доходы бюджета Удмуртии увеличены на 2,316 млрд рублей — до 79,408 млрд рублей. Расходная часть выросла на 3,666 млрд рублей — до 81,185 млрд рублей. Дефицит бюджета составит 1,777 млрд рублей или 2,18% от раходов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в марте также были внесены изменения в бюджет региона. Тогда доходная часть прогнозировалась в размере 77,091 млрд рублей, расходная — 77,518 млрд рублей. Дефицит бюджета составлял 427 млн рублей или 0,55% от расходов.

При этом в декабре 2018 года глава депутаты приняли бюджет с профицитом. Так, доходы были запланированы в размере 72,868 млрд рублей, расходы — 71,92 млрд рублей. Профицит ожидался в размере 947,839 млн рублей или 1,3% от доходной части.