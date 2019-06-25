Глава ФРС США не намерен снижать ставки в ответ на «политическое давление»

Нью-Йорк, США, , 21:53 — REGNUM Глава Федрезерва США Джером Пауэлл напомнил, что Центробанк «изолирован от политического давления» в принятии решения о базовой процентной ставке, 25 июня передает агентство Reuters.

«Федрезерв изолирован от краткосрочного политического давления, что часто называют нашей независимостью. Конгресс… видел ущерб, который возникает, когда политика (ФРС) подчиняется краткосрочным политическим интересам» — заявил Пауэлл в Совете по международным отношениям в Нью-Йорке.

Главным критиком политики ФРС является президент США Дональд Трамп, требующий снижения базовой ставки. В середине июня Федрезерв заявил, что ставка все-таки будет снижена, но только к концу 2019 года.

Читайте также: «Мы верим в снижение ставки» — Уолл-стрит растет перед заседанием ФРС США