Орешкин рассказал, каким будет следующий мировой экономический кризис

Москва, , 21:41 — REGNUM Министр экономического развития Российской Федерации Максим Орешкин в ходе дискуссионного клуба «Валдай» поделился своим мнением о том, каким будет следующий глобальный экономический кризис. Об этом сегодня, 25 июня, сообщает телеканал RT.

По мнению главы Минэкономразвития, следующий вероятный глобальный экономический кризис не будет связан с проблемами в финансовом секторе или достаточностью банковского капитала. Орешкин уверен, что следующий глобальный кризис будет связан с процессом обратного «разматывания клубка глобализации».

«Кризис будет носить другой характер. Понятно, что здесь меньшая вероятность финансовых кризисов, но большая вероятность таких затяжных событий с низким ростом и с высокой инфляцией», — сказал Орешкин.

При этом министр экономического развития убеждён, что к новому глобальному кризису Россия готова гораздо лучше, чем к кризису 2008 года, который очень больно ударил по российской экономике.

Орешкин пояснил, что в российской экономике сейчас действует бюджетное правило, есть инфляционное таргетирование, а также плавающий валютный курс. Все это должно помочь смягчить удар кризиса, уверен министр.