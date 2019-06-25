В Узбекистане ожидают роста ВВП в первом полугодии на 5,4%

Ташкент, , 20:16 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 25 июня провел совещание, посвященное анализу проводимой работы по социально-экономическому развитию страны, а также результатов и качественных изменений, ожидаемых в этом направлении по итогам первого полугодия текущего года, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

На совещании отмечалось, что в результате активной инвестиционной политики, привлечения прежде всего прямых иностранных капиталовложений в отрасли экономики и регионы, а также внедрения и последовательной реализации новых действенных механизмов всемерного содействия предпринимателям и инвесторам обеспечиваются высокие темпы экономического роста.

«Ожидается, что по итогам первого полугодия текущего года объем валового внутреннего продукта вырастет на 5,4 процента, промышленного производства — на 7 процентов, строительно-подрядных работ — на 9,6 процента, а объем оказания услуг — на 13,9 процента», говорится в сообщении.

Подчеркивается, что в достижении таких результатов важным фактором выступает в первую очередь почти полуторакратный рост объема освоенных инвестиций.

Президент поручил задействовать в полной мере резервы и возможности во всех отраслях и регионах, перед соответствующими руководителями поставлены конкретные задачи по созданию современных предприятий и новых рабочих мест, наращиванию выпуска и экспорта продукции.

«Поручено расширять доходную базу местных бюджетов, направлять дополнительные поступления на развитие социальной и коммунальной сфер, благоустройство сел и махаллей, улучшение жизни населения в целом», говорится в сообщении