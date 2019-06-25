В Кирове состоится митинг против строительства комплекса опасных отходов

Киров, , 20:06 — REGNUM Администрация Кирова согласовала проведение митинга против строительства комплекса по переработке отходов I и II класса опасности в на территории региона. Протестное мероприятие запланировано на 30 июня.

Митинг пройдет в сквере у памятника Степану Халтурину.

«Организатором выступил общественник, в заявке — около 2 тыс. участников», — цитирует «Интерфакс-Поволжье» представителя мэрии.

Кроме того, в настоящее время активисты организовали сбор подписей против строительства комплекса переработки опасных отходов.

«Население ничего не получит, никаких социальных проектов не предусмотрено, да и нужны ли они нам в обмен на здоровье? Никто не спрашивает мнение населения, говорят, рано ещё что-то обсуждать, проекта нет, но именно сейчас, пока не освоены ещё миллиарды бюджетных средств, надо сделать всё возможное в наших силах», — призывают авторы обращения.

Также авторы указывают, что по итогам 2017 года Кировская область занимает одну из лидирующих позиций в России по распространению онкологических заболеваний. Также отмечается, что ранее планировалось на площадке объекта УХО создать новое фармацевтическое производство, однако от этих планов отказались.

«Говорят, будем обсуждать на общественных слушаниях проект, да бывали мы на общественных слушаниях, ничего они не изменят, и мнение населения не будет учтено, как обычно», — уверены активисты.

Авторы призывают не допустить создания комплекса, который они называют «полигон смерти», отмечая, что в перечень опасных отходов входят плутоний и полоний. Предлагается принять закон Кировской области о запрете ввоза радиоактивных отходов, по судьбе объекта «Марадыковский» провести областной референдум.

До настоящего времени петицию подписали 53,4 тыс. человек.

Напомним, 17 июня митинга против строительства комплекса уже проходил в Кирове и собрал около 100 человек.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, ранее по аналогичной проблеме протестовали в удмуртской Камбарке. Причём на митинг приехали не только жители городов региона — Ижевска, Воткинска и Сарапула, но и жители Нижнекамска (Татария), Нефтекамска (Башкирия) и Чайковского (Пермский край).

Согласно распоряжению премьер-министра Дмитрия Медведева комплексы переработки опасных отходов будут построены на территории объектов по утилизации химического оружия в Кировской области (посёлок Мирный), в Удмуртии (Камбарка), в Саратовской области (посёлок Горный) и Курганская область (город Щучье).