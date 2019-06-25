ZTE совершает прорыв на рынок 5G

Пекин, , 20:01 — REGNUM 25 новых контрактов в сфере сетей нового поколения 5G получила китайская телекоммуникационная компания ZTE, сообщает 25 июня Синьхуа со ссылкой на заявление самой компании.

ZTE уточнила, что поддерживает связи с рядом мобильных операторов в области 5G, в том числе Orange, Telefonica, Wind Tre, Telkomsel, а также с китайскими компаниями. Кроме того, взаимодействие с партнерами осуществляется в сфере обеспечения сетей 5G смартфонами, маршрутизаторами, мобильными точками доступа и терминалами данных.

Компания проводит масштабные исследования в сфере технологий 5G, и уже подала более 3,5 тыс. патентных заявок. Также ZTE активно изучаются сценарии применения технологий и устройств в различных промышленных отраслях.

Отметим, что именно с опережающим развитием 5G в экспертном сообществе связывают травлю правительством США другого телекоммуникационного гиганта из КНР — компании Huawei, кризис вокруг которой продолжается с прошлого года.