Форум «Летний Давос» пройдет в начале июля в Китае

Далянь, Китай, , 19:50 — REGNUM В китайском приморском городе Далянь северо-восточной провинции Ляонони в начале июля пройдет 13-й форум «Летний Давос». С китайской стороны участие примет премьер Госсовета КНР Ли Кэцян, сообщает 25 июня Синьхуа со ссылкой на заявление официального представителя МИД КНР Гэн Шуана.

Приняв участие в открытии форума и выступив с приветственной речью, китайский премьер проведет переговоры с председателем давосского Всемирного экономического форума (ВЭФ) Клаусом Швабом и присутствующими руководителями зарубежных стран. Кроме того, пройдет его встреча с участниками, представляющими деловые круги, мозговые центры и СМИ.

В форуме, который пройдет под девизом «Лидерство 4.0: быть успешным в новой эпохе глобализации», примут участие почти 2 тыс. политиков, бизнесменов, ученых и журналистов из более, чем ста стран мира.