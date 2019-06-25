Индекс промышленного производства в Тверской области вырос на 13%

Тверь, , 19:33 — REGNUM По итогам 2018 года индекс промышленного производства в Тверской области составил 113,2%, что на 13% выше показателей 2017 года и показателей по России и ЦФО, которые составляют 102,9% и 108,5%. Об этом губернатор Игорь Руденя сообщил президенту РФ Владимиру Путину в ходе рабочей встречи 25 июня.

Обрабатывающие производства обеспечили около 73% общей отгрузки промышленной продукции региона. Рост объёмов производства отмечен в 14 из 23 отраслей, наиболее существенный — в металлургии, производстве лекарственных средств, бумажной продукции, строительных материалов, химических веществ, нефтепродуктов, мебели, пищевых продуктов, деревообработке и транспортном машиностроении.

В 2018 году в Тверской области реализовано 12 крупных инвестпроектов с общим объёмом инвестиций около 11,5 млрд рублей и созданием 1800 рабочих мест в пищевой, химической, деревообрабатывающей и медицинской промышленности, индустрии строительных материалов и логистике.

Всего в перечень заявленных к реализации в Тверской области инвестиционных проектов входит 40 проектов с объёмом вложений около 400 млрд рублей и созданием более 16 тысяч рабочих мест, в том числе высокотехнологичных.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 25 июня президент Владимир Путин провёл с тверским губернатором Игорем Руденей рабочую встречу, темой которой стало социально-экономическое положение региона.

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